Land Rover Discovery XXV

Door: BV

De 25ste verjaardag van de Discovery wordt gevierd met een speciale editie. Die krijgt de verjaardag in Romeinse cijfers aan de naam toegevoegd - een traditie bij Land Rover - en heeft recht op een specifieke uitrusting. De motor is echter altijd de 256pk sterke drieliter diesel. Die staat als ‘SDV6’ in de catalogus.



Stijlvol



Het uiterlijk van de XXV Special Edition is discreet en stijlvol te noemen. De koets is altijd uitgevoerd in grijze metaalkleur, terwijl voor de spiegelhuizen en de verschillende grilles zwart is gebruikt. Aan de achterbumper is er een roestvrijstalen beschermplaat toegevoegd en de dakrails zijn zilverkleurig. Het geheel rust bovenop 20-duimers met vijf dubbele spaken.



Windsor leder



De binnenzijde van de speciale Discovery zit behoorlijk diep in het Windsor leder. Onder meer de zetels, de portieren én de boordplank zijn ermee bekleed. Op de vloer ligt hoogpolig tapijt en op het stuurwiel is voor de gelegenheid plaats gemaakt voor zowel leder als hout.