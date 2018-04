Take 2: Aston Martin DB9 Carbon Edition

Door: BV

Aston Martin neemt niet alleen de V8 Vantage N430 mee naar Zwitserland - het doet ook de Carbon-editie van de DB9 nog even over. Ook daar is aan de 5,9l V12 met 517pk en 620Nm niets veranderd. Het verschil zit in de aankleding.



Carbon Black & Carbon White



Het recept is niet nieuw, maar zelfs als we het nog niet zouden kennen, dan ligt het nog steeds voor de hand. De DB9 Carbon Black heeft een zwarte koets, voorzien van de nodige accenten (als sierlijsten en diffusers) in koolstofvezel, terwijl de Carbon White net hetzelfde heeft, zij het dan gecombineerd met een koel witte buitentint. Aan de binnenzijde is het eigenlijk van hetzelfde laken een broek, samen met de nodige labels om te onderlijnen hoe speciaal zo’n editie wel is.