Studiezweet: Hyundai PassoCorto

Door: BV

Het zijn zestien studenten van de opleiding Master in Transportation Design aan het Turijnse Instituto Europeo di Design, die met deze PassoCorto kwamen opdraven. Getekend onder het toeziend en goedkeurend oog van de Zuid-Koreaanse autobouwer Hyundai die in ruil z’n logo op de neus mag parkeren.



Middenmotor



De stijl heeft wat weg van de Lamborghini Egoïsta en hint misschien zelfs wat naar de Jaguar C-X75. En noem dat gerust complimenten. De bouwwijze lijkt dan weer eerder geïnspireerd door de Alfa Romeo 4C. Centraal zit immers een kleine 1.6-liter benzinemotor die het dankzij een turbo wel tot 270pk schopt. Om ervoor te zorgen dat de niet meer dan 4,1m lange maar wel 1,9m brede PassoCorto flitsende prestaties krijgt, moet het gewicht gedrukt worden. En omdat zoiets in theorie altijd makkelijker is dan in praktijk, blinkt deze studie daarin uit. Als bijna alles uitgevoerd wordt in koolstofvezel zou, volgens de berekeningen, het gewicht niet meer dan 840kg bedragen.



1:10



Neen, op ware grootte bestaat het model niet. Maar wie over twee weken afzakt naar het Autosalon van Genève kan het model wel bekijken op schaal 1:10. En daar zal het wellicht bij blijven.