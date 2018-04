BMW X5 Plugin Hybrid rijdt rond als prototype

Door: BV

Dat hybrides en plug-in hybrides (waarvan je de batterijen kan voltanken aan het stopcontact) ons tegenwoordig om de oren fluiten, heeft alles te maken met de almaar strenger wordende toekomstige uitstootnormen.



Autoconstructeurs worden verplicht om lage gemiddelde uitstoot over het ganse gamma te realiseren. Wie dus nog producten als M-modellen of AMG’s wil bouwen heeft eigenlijk geen andere keuze dan ook erg zuinige varianten aan te bieden.



Elektrische CO2 is gratis



Een hybride die over beperkte afstand z’n kracht uit batterijen kan putten, is erg interessant. Omdat de CO2 die nodig is voor de productie van stroom niet wordt gerekend, zijn de kilometers die de auto aflegt op z’n opgeladen batterijen eigenlijk ‘gratis’. Als je 50km elektrisch kan rijden voor de brandstofmotor z’n ding begint te doen, halveert de CO2-emissie ei zo na volgens de Europese cyclus.



Concept X5 eDrive



Vooral in benzineslurpende categorieën, zoals ruime SUVs, is er nood aan wat extra brandstofbesparing. Vandaar dat het segment een gewillige prooi is voor merken met elektromotoren op overschot. BMW toonde van de X5 als eens een Concept eDrive en heeft dat model nu omgeturnd tot prototype. Dat rijdt inmiddels testrondjes en realiseert in combinatie met een viercilinder benzinemotor met dubbele turbo een verbruiksgemiddelde van 3,8l/100km en een CO2-uitstoot over de gemengde cyclus van 90gr/km.



Camouflage



Op de beelden is het model gecamoufleerd - maar de plaatjes zijn gewoon afkomstig van BMW. De constructeur verhult er wellicht enkele unieke details van het product (en het logo?) mee. Gezien het een hybride is, gaan we uit van enkele specifieke sierlijstjes. Met een blauwe kleur. Wedden?