Subaru Viziv 2 concept voorbode nieuwe SUV

Door: BV

Op het Autosalon van Tokio stond in november van afgelopen jaar al de Viziv Concept car. Een studiemodel dat je best beschouwd als een voorbode op een compacte SUV van Subaru.



Bijgeveild



Over de Viziv kunnen we je vertellen dat die werd aangedreven door een tweeliter boxer dieselmotor, een CVT-transmissie had en dat de achteras hulp bood door middel van twee elektromotoren. Of die technische lay-out behouden blijft voor de tweede incarnatie van de concept car is onduidelijk. Dat het uiterlijk wat werd bijgeveild, staat wel boven verdenking. Dat is zelfs op de teaser te zien. Zodra er meer nieuws is, vind je het uiteraard in de Auto55.be nieuwsrubriek.