Volvo Estate Concept hint naar P1800 ES

Door: BV

Volvo wou de nieuwe stijltaal van het merk inluiden met drie studiemodellen. De eerste twee hebben we al gehad en de derde - die hier nog onder doek zit - wordt verscheept naar Genève. Het is een break met lijnen die geïnspireerd zijn op de Volvo P1800 ES. De naam is simpelweg ‘Concept Estate’.



Regenjas



Het studiemodel geeft niet al z’n geheimen prijs, maar komt wel op verschillende plaatsen van onder z’n hoes piepen. Die is overigens door het Scandinavische Stutterheim Raincoats ontwikkeld en bestaat uit katoen waarover een dunne laag waterafstotend rubber is aangebracht. Het is overigens Stutterheim en niet Volvo zelf dat de beelden wereldkundig maakte. De autofabrikant zwijgt in alle talen.



Nummer 3



Eerder al presenteerden de Zweden de Concept Coupé en de Concept XC Coupé. Twee producten die gebouwd werden op een schaalbaar platform van de constructeur. Ook deze derde concept wordt - wanneer er tenminste officiële bevestiging volgt - op diezelfde flexibele bodemplaat geplaatst.