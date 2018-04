Schandaal bij Duitse automobielclub ADAC

Door: BV

ADAC is de Duitse automobielclub. Een organisatie die je kan vergelijken met de VAB of Touring in eigen land, zij het - gezien het formaat van het land - groter en machtiger.



Open deuren



De ADAC houdt zich net als de vergelijkbare organisaties in de omliggende landen niet alleen bezig met pechverhelping. Het publiceert allerhande statistieken over voertuigpech en -tevredenheid en het voert ook zelf tests uit. Van auto’s, maar ook van pakweg kinderzitjes of autobanden. En enige sensatielust is het Duitse bedrijf niet vreemd. Het houdt ervan open deuren in te trappen. Zo wist de ADAC de afgelopen jaren nog erg verbouwereerd te doen over het feit dat als een kleine auto (als een Fiat 500) frontaal tot botsing kwam met een grote auto (neem een Toyota Land Cruiser) dat je dan beter af bent in het grote, zware voertuig.



Schandaal



De jongste weken is de ADAC echter zelf het onderwerp van een schandaal. Elk jaar verkiezen de leden hun ‘auto van het jaar’: de ‘Gelber Engel’. Die geldt als de belangrijkste autoprijs van Duitsland. En daarbij is - zo blijkt nu - behoorlijk gesjoemeld. De perschef van de organisatie moest al ontslag nemen en inmiddels stapte ook de directeur op.



“ Het heeft er alle schijn van dat ADAC in de verkiezing de Duitse volumeproducten bevoordeelde ”

In 2013 bleek de VW Golf de publiekslieveling, maar de ADAC had het aantal stemmen voor het model zo maar eventjes vertienvoudigd (34.299 in plaats van 3.402 stemmen). Inmiddels werd boekhoud- en revisiekantoor Deloitte gevraagd de cijfers van de afgelopen jaren door te lichten. Daaruit blijkt dat er structureel werd gefraudeerd, ten minste al sinds 2009. In dat jaar brachten bijvoorbeeld 80.221 leden hun stem uit, maar telde de ADAC wel 220.898 stemmen. Deloitte kan niet verder het verleden in duiken omdat daar geen betrouwbaar cijfermateriaal voor is. Onder meer BMW en Mercedes haalden de trofeëen voor de periode al uit prijzenkast.



En de pechtstatistieken?



Het heeft er alle schijn van dat ADAC in de verkiezing de Duitse volumeproducten bevoordeelde. Het bedrijf compileert ook betrouwbaarheidsstatistieken die in tegenstelling tot de ‘Gelber Engel’ erg vaak door buitenlandse media - waaronder die in België - geciteerd worden. Daarbij is voorlopig geen fraude vastgesteld.



Justitie



De Duitse justitie heeft inmiddels een dossier geopend. Het bekijkt of er bij ADAC strafbare feiten zijn gebeurd, maar het heeft voorlopig nog geen beslissing tot vervolging genomen.