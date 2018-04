Met een sausje: Renault Clio RS Monaco GP

Door: AUTO55

Vanaf 6 maart kan je op het autosalon van Genève een witte Clio RS bezichtigen. Met de specifieke lakkleur White Frost Pearl in combinatie met een zwart dak, zwarte 17" wielen (optioneel 18"), zwarte koetswerkonderdelen zoals de spiegelbehuizing en zwarte accenten in de neus en rond de ramen op de flanken. Contrast alom dus. Hij maakt deel uit van een in oplage beperkte reeks onder het mom Monaco GP en heet voluit RS 200 Série Limitée Monaco GP.

Het is niet de eerste keer dat Renault dit sausje over één van haar modellen giet. Zo zagen we in 2011 nog een hagelwitte Mégane in Genève op het toneel verschijnen. Het Monaco GP-pakket kon op alle motorversies worden besteld.

R-Link

Binnenin de Clio RS Monaco GP treffen we hoofdzakelijk zwarte en grijze tinten en prijkt het serienummer en het Monaco GP-logo op de dorpels. Echte meerwaarde wordt geboden door onder meer verduisterd glas, verwarmbare voorstoelen en het multimedia- en navigatiesysteem R-Link.

Onder de kap van de Clio RS Monaco GP ligt nog steeds dezelfde 1.6-liter turbo als in de Clio RS zonder verwijzing naar een F1-wedstrijd. Zelf schakelen kan alleen met peddels achter het stuurwiel.