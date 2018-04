Maserati wil 911-killer

Door: BV

De Porsche 911 is een flinke doorn in het oog van menig sportwagenconstructeur. Want de Duitsers verkopen de sportwagen als zoete broodjes en kunnen rekenen op een trouwe schare aanhangers. Velen hebben al geprobeerd het beleg van het brood in Stuttgart te stelen, maar nog niemand is erin geslaagd. Maserati lijkt de volgende te zijn die een poging wil wagen.



GT Concept



Maserati brengt een GT Concept naar Genève. Een concept car waar de Italianen nog geen woorden aan vuil maken, maar waarover duchtig wordt gespeculeerd. Over de 3-liter V6 turbo met 330 of 410pk bijvoorbeeld, of een 3,8l V8 voor de pittigste variant. Het studiemodel moet het eeuwfeest van de Italiaanse constructeur extra luister bij zetten.