Bentley Flying Spur tevreden met V8

Door: BV

Als we het hebben over een achtcilinder met 507pk, 660Nm, integraalaandrijving en een verbruiksgemiddelde van 10,7l, dan is het moeilijk voor te stellen dat het om ‘downsizing’ gaat. Maar toch is dat wat er bij deze Bentley Flying Spur aan de hand is. Tot op heden was het model immers alleen te krijgen met een 6,0l W12 die 625pk opwekte en gemiddeld 14,7l nodig heeft voor elke 100km. En de 8-pitter zal ook de Flying Spur meer bereikbaar maken, al is het maar een tikkeltje.



Kijk naar de uitlaten



Echt behelpen wordt het niet met zo’n Flying Spur met achtcilinder. Hoewel de creatie nog steeds 2,4 ton zwaar is, kan die niettemin naar 100km/u accellereren in 5,2 tellen. Dat is een halve tel langzamer dan de W12. De erg riante limousine stoomt door tot 295km/u, en dat is bijna 30km/u minder dan de variant met twee versmolten zescilinders.



Wie absoluut wil weten of z’n zeldzame ontmoeting met een Flying Spur met 4,0l V8 bi-turbo dan wel W12 betrof, schept snel zekerheid door naar de uitlaten te kijken. De W12 blaast door grote ovalen spruitstukken, terwijl de sierstukken van de achtcilinder verwijzen naar een liggende 8.



Er zijn natuurlijk meer details, zoals de grille en de binnenaankleding, die allemaal net een tikkeltje soberder zijn. Maar Bentley’s uitgebreide optie- en personaliseringsprogramma is er natuurlijk ook voor deze nieuweling.