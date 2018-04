Mini Clubman met 6 deuren eerst als concept in Geneve

Door: BV

Utieraard komt er van de nieuwe (inmiddels derde) generatie Mini ook een Clubman. We verwachten zelfs een erg conventionele vijfdeursvariant. Maar die houdt het Britse bedrijf (of de Duitse bewindvoerder) tot nader order nog achter de hand. De break - die staat op het Salon van Genève. Als concept weliswaar, maar de verschillen met de productieversie zullen gering zijn.



Hij is gigantisch!



Bij een merk dat Mini op de neus draagt, moeten we het natuurlijk ook even over de afmetingen hebben. Dat Mini’s in tegenstelling tot de eerste generatie - die de basis legde voor het succes - nog alles behalve ‘mini’ zijn, had je al in de gaten. En deze Clubman is in vergelijking ronduit gigantisch. Het meet zo maar eventjes 4,22m in de lengte en 1,84m in de breedte. Vergelijk dat even met de 3,96m en 1,68m van nu en je weet dat er in de breedte zo maar eventjes 17cm (!!) en in de lengte 26cm bijkomt!



De stijl is nog steeds Mini



Weg is de asymmetrische deuropstelling met één conventioneel portier aan bestuurderszijde en een kleinere deur die samenwerkt met een tegengesteld openende deur aan de passagierskant. Deze Mini houdt het maar gewoontjes - vier deuren van normale afmetingen die allen naar voren openen. Maar hij heeft nu wel recht op frameloze ruiten. En achteraan zien we wel nog steeds twee apart te openen deurtjes.

De vormgeving van de buitenkant oogt bekend, met een front dat gedomineerd wordt door een grote trapeziumvormige grille, geflankeerd door ronde kijkers. Aan de achterzijde vond Mini het zowaar nodig om de breedte te accentueren met de vormgeving en positionering van de lichtunits.



Interieur van een Concept



Aan de binnenkant zien we een boordplank die nog steeds door een groot rond centraal element wordt gedomineerd, maar ook meer conventionele instrumenten voor de bestuurder. En conventioneel is ook mat Mini deed met de verluchtingsroosters. Maar de zetels met hun opvallende leder-alacantara-combinatie en diep gesneden zijdelingse steunvlakken zijn elementen die zullen sneuvelen op het productiemodel. Dat verwachten we trouwens nog voor het eind van het jaar. We krijgen het voor het eerst te zien in oktober, op het Autosalon van Parijs.