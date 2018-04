Opel Astra OPC Extreme heeft 300+ pk en veel carbon

Door: BV

Opel presenteert in Genève deze Astra OPC Extreme. Een model dat gebaseerd is op de Opel Astra OPC Cup - een wedstrijdwagen. Het model heeft een 2-liter turbo benzinemotor die meteen de krachtigste viercilinder is die het merk ooit produceerde. Met onder meer een knoert van een turbo, directe injectie en een variabele nokkenas-fasering wekt het blok meer dan 300pk op. Een sperdifferentieel helpt met de overbrenging.



100kg lichter



De OPC Extreme wordt zo maar eventjes 100kg lichter dan de OPC zonder toevoeging. En dat heeft alles te maken met het riante gebruik van koolstofvezel, in naakte vorm, of als versterking van kunststoffen. De wielen uit koolstsofvezel zijn alleen al 20kg lichter dan aluminium exemplaren. Het dak in carbon weegt 2,6kg, tegen 9,3kg voor een stalen exemplaar. De voorste spatborden bestaan uit aluminium en wegen elk slechts 800gram terwijl een stalen exemplaar 2,2kg weegt.



Brembo



De stoppers van dienst zijn Brembo’s. Vooraan worden de remklauwen door zes zuigers gestuurd en heeft de schijf een diameter van 37cm. Om de 19-duimers zitten 245/35-rubbers en het onderstel kan, net als in een racewagen, aangepast worden.



Minimalistisch interieur



Dat Opel de achterbank eruit zou keilen, lag voor de hand. Het interieur krijgt extra verstevigingsbalken en moet het voor de rest vooral hebben van z’n uitstekend steunende Recaro-kuipzetels, waarvan het frame ook al uit het eerder vaak vermelde exotische materiaal is opgemaakt.



En de prijs?



Opel viert in Genève weliswaar de introductie van een nieuw topmodel in het Astra-gamma. Maar een prijs is er nog niet van bekend. Dat het geen weggevertje wordt, is echter wel duidelijk.