GM roept 1,3 miljoen auto's terug na 31 ongelukken, 13 doden

Door: BV

General Motors voert een gigantische terugroepactie van oudere voertuigen uit. Voornamelijk auto’s uit de VS zijn getroffen, maar ook een handvol exemplaren in Europa (waaronder ons land) vallen onder de actie.



De terugroepactie omvat 1,37 miljoen Saturn Ion, Pontiac Solstice, Saturn Sky roadsters (die bij ons ook te koop was als Opel GT) en Chevrolet HHR. De voertuigen hebben een potentieel probleem met contactslot. Onder bepaalde omstandigheden kan het contact van de auto zich uit zichzelf in de ‘uit’ stand zetten. Dat resulteert in een gebrek aan controle over het voertuig omdat het stuurslot kan activeren. Bovendien worden de airbags niet geactiveerd in zo’n geval. Het probleem zou al geresulteerd hebben in 31 ongelukken en 13 dodelijke slachtoffers, maar het is onduidelijk of daarvoor hard bewijs is geleverd.



General Motors wil in elk geval de contactsloten van alle risicovoertuigen vervangen. Tot het zover is, raadt het bedrijf aan de auto te bedienen met alleen autosleutel in het contactslot. Als de sleutel deel uitmaakt van een sleutelring is het risico op een voorval - vooral als de sleutelbos zwaar is - gevoelig groter.