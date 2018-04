Arash plaagt erop los

Door: AUTO55

Morgen gaat de kleine Engelse autobouwer Arash Cars een nieuwe sportbolide voorstellen. Die volgt de AF10 op die in 2008 voor het eerst van zich liet horen en een jaar nadien effectief ten tonele verscheen. De nieuweling verwachten we we volgende maand op het Autosalon van Genève, net als een hele hoop andere nieuwigheden.

321km/u

Of het model net zoals zijn voorganger door een 550pk en 643Nm sterke 7-liter V8 op de wielen wordt bediend, houdt de constructeur nog voor zich. Dat het in ieder geval geen doetje betreft, verraadt onder andere de snelheidsmeter. Die loopt door tot 321km/u.