Citroën C1 Swiss & Me heeft 3 deuren

Door: BV

Citroën stelt op het Autosalon van Genève de nieuwe C1 voor. De vijfdeursversie daarvan kregen we al te zien en nu is er ook een driedeurs. Die is voor de gelegenheid in een Swiss & Me -kleedje gestoken. De kleuren verwijzen naar de Zwitserse vlag. Zouden de twee extra deuren Zwitserland niet meer binnen gemogen hebben?



Sportieve uitstraling



Bij de vijfdeursversies benadrukte Citroën elegantie en persoonlijkheid, maar deze Swiss & Me heeft het vooral begrepen op sportiviteit. Er zal niets veranderen aan de 1.0 en 1.2 driecilinder benzinemotoren, maar met assertievere bumperschilden, bredere banden en grotere velgen etaleer je op z’n minst de sportieve inborst.



Drieling



De nieuwe stadsrakker van Citroën debuteert tegelijk met de Peugeot 108 en de Toyota Aygo op het Salon van Genève. Logisch want de drie modellen zijn technisch identiek. Maar de autobouwers hebben wel voor meer visueel onderscheid gezorgd dan bij de eerste generatie uit 2005.