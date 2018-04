Alweer grote terugroepactie bij VW

Door: AUTO55

In de voorlaatste maand van vorig jaar brak Volkswagen een intern record door zo'n 2,6 miljoen vierwielers op te vragen in kader van een terugroepactie. En nu is het alweer van dattum. Wereldwijd worden namelijk 589.000 eigenaars van een VW Caddy verzocht hun bestelbus binnen te brengen.

Ook in België

In eigen land zijn ongeveer 10.000 voertuigen getroffen. De stressfactor van dienst bevindt zich ter hoogte van de achterklep, op exemplaren die tussen november 2003 en januari 2013 van de band zijn gerold. Caddy's met dubbele deuren vallen hier niet onder.