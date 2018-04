T-Roc is toekomstige SUV van VW

Door: BV

Volkswagen toonde ons in het verleden al hun visie op een SUV voor markten waar het niet op een centimetertje steekt. We hebben het over de CrossBlue en CrossBlue Coupé. Op het Salon van Genève debuteert de T-Roc, die met z’n lengte van 4,18m, breedte van 1,81m en hoogte van 1,50m netjes in het Europese C-segment past. Daarin opereert de Tiguan al, dat is waar, maar deze concept oogt een stuk dynamischer. Onder de huid zit het MQB-platform van (onder meer) de Golf. De ‘splash’-blauwe koetswerkkleur zorgt er natuurlijk voor dat het licht de vouwlijnen vindt.



Targa



In het interieur passen vier personen. Die zitten onder een dakconstructie met carbon panelen die verwijderbaar zijn en in de koffer kunnen worden opgeborgen. Een beetje zoals bij een Targa, maar dan anders.



Capabel



De T-Roc heeft voor- en achteraan korte overhangen. Als je er effectief terrein mee zou gaan rijden, is dat een opsteker. En de inmiddels vijfde generatie van VW’s 4Motion-systeem werd weer intelligenter. Dat komt vooral omdat er een computertje aanhangt dat afhankelijk van de ondergrond de aandrijflijn, de DSG-automaat, rijhulpsystemen en zelfs het dashboard aanstuurt. De tellerplaat is hier net als bij de nieuwe Audi TT geheel digitaal. In terreinmodus geeft ze de snelheid bijvoorbeeld slechts weer tot 80km/u.



Design



Het team van designdirecteur Walter de Silva en Klaus Bisschof ontwierp de koets met typische VW-lijnen, ook al oogt de T-Roc op z’n minst in deze eerste set schetsen, wat ronder en gespierder dan wat we doorgaans voorgeschoteld krijgen. Maar tot we echt beeld hebben houden we een slag om de arm.



Grote ronde lichtunits in de bumper herbergen niet alleen LED's, maar ook camera’s. Die stralen hun beelden door naar een aan boord gemonteerde tablet. Als je dan toch gaat terreinrijden, dan weet je meteen hoe ver je bumper nog van een obstakel verwijderd is.



Dieselkracht



De DSG-automaat hebben we al vermeld. Die heeft 7 verzetten en wordt gekoppeld aan een 2-liter TDI dieselcentrale die 184pk en 380Nm opwekt. Goed voor een erg pittige acceleratietijd van 6,9 seconden tot de honderd en een top van 210km/u. Tegelijk moet het model in staat zijn een verbruiksgemiddelde van 4l/100km te realiseren.



De productieversie van de T-Roc wordt in 2016 op de markt verwacht.