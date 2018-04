Lexus gaat racen met RC F GT3

Door: BV

Deze psychedelisch bestickerde RC F GT3 staat volgende week op het Autosalon van Genève te blinken. Het is nog een concept, maar na de wedstrijdbolide dit jaar nog aan een testprogramma te onderwerpen, wordt het model vanaf volgend jaar geleverd aan raceteams die de nodige euro’s overmaken.



Super GT en Endurance



Onder de kap krijgt de deze 4,7m lange, 2m brede en 1,27m hoge gevleugelde bolide dezelfde achtcilinder als de Lexus RC F. Maar de centrale is wel verder opgekitteld. De straatversie stelt 455pk ter beschikking van z’n bestuurder, terwijl je op het circuit 540pk kan de cilinderbanken kan jagen. En dat met slechts 1.249kg droog aan de haak.



De RC F voldoet uiteraard aan de GT3 reglementering. Het model komt ook uit in de Super GT series in thuisland Japan en voldoet aan ook aan de eisen voor enkele cruciale uithoudingskampioenschappen, waaronder de 24 Uren van de Nürburgring.