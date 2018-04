Koenigsegg Agera One:1 is eerste ‘megacar’

Door: BV

Eén Megawatt aan elektrisch vermogen, dat komt overeen met 1.360pk. En laat dat nu exact het vermogen zijn van deze Koenigsegg Agera One:1. Voor de Zweden voldoende om meteen de eerste ‘megacar’ ter wereld te claimen.

Veel cijfers, geen prestaties

Koenigsegg gooit er voor de presentatie van het model volgende week in Genève al behoorlijk wat cijfertjes tegenaan. En die spreken behoorlijk tot de verbeelding. Zo kan de Agera One:1 een laterale versnellling (of bochtensnelheid, als je die term verkiest) aan van zo maar eventjes 2G. En om ervoor te zorgen dat je bij de geschatte topsnelheid van meer dan 440km/u nog aan de grond blijft, gebruikt de auto actieve aerodynamica. Die wekt bij 260km/u al 610kg neerwaartse druk op, maar regelt zichzelf om de auto ook tot hogere snelheden in staat te stellen.

Overigens is niet alleen de aerodynamica actief. Ook de ophanging past zichzelf aan. En het doet daarvoor niet alleen beroep op boordelektronica, maar het tapt ook kennis uit de GPS. Koets en chassis waren al compleet uit koolstofvezel vervaardigd, maar de ingenieurs van Koenigsegg hebben er toch nog eens 20% materiaal in kunnen uitsparen. Het is nu dus weer lichter. De uitlaat uit titanium en de turbobehuizing komen overigens tot stand met de hulp van een 3D-printer. Dat is weer wat anders om mee uit te pakken aan de toog.

Alle exemplaren zijn verkocht

De naam suggereert dat er maar één exemplaar van wordt gebouwd. Tenminste als de Zweden dezelfde redenering volgen als Aston Martin met de One:77, waarvan er 77 bestaan. Het wordt niet gespecifieerd, maar het maakt ook niet zo veel uit. Alle exemplaren (ongeacht hoeveel dat er zijn) hebben al een koper.