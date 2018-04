Edag Genesis concept doet niets, is toch interessant

Door: BV

Edag is een onafhankelijke speler op de automarkt. Het bedrijf is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling en rekent autoconstructeurs tot z’n klanten. Het treedt zelden op de voorgrond, maar op het Autosalon van Genève durft het bedrijf al eens een uitzondering maken. Het moet tenslotte ook af en toe eens prospectie doen.



Schildpad



De Duitsers hebben het bij de voorstelling van hun studieobject voor de Zwitserse beurs over een ‘futuristisch beeldhouwwerk’. En dat is niet te ver gezocht, gezien de door het schild van een schildpad geïnspireerde creatie niet eens beschikt over wielen. Laat staan een motor. Maar dat is niet het punt.



Productietechnieken van de toekomst



De Genesis bestaat uit een buitenste ‘schaal’ die een interne structuur beschermd die is opgebouwd als een skelet. Die structuur wordt door robots geheel opgebouwd uit thermoplastisch materiaal. Uit niets, in een lege ruimte zonder extra werktuigen. Er wordt gebruik gemaakt van verhitting en lasersnijden. Edag ziet een toekomst waarin voertuigen op dergelijk manier worden samengesteld. Door lange koolstofvezels in het proces te integreren moet het volgens de onderzoekers mogelijk zijn om de nodige stevigheid te verkrijgen.



De techniek is nog lang niet klaar, dat geeft het bedrijf zelf toe. Maar misschien ziet één of andere autofabrikant er al graten in.