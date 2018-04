Giugiaro heeft concept voor Genève klaar

Door: BV

Herinner je je de Parcour nog? Italdesign Giugiaro’s kijk op een snelle multifunctionele terreinracer? Wel, het loont in elk geval de moeite daarvoor terug te duiken in ons archief. Dat model debuteerde afgelopen jaar op het Autosalon van Genève, en voor 2014 heeft het stijlhuis ook wat voorbereid.



Vierdeurs Coupé?



De eerste teaserfoto onthult wat details. We zien LED-koplampen en camera’s in plaats van buitenspiegels. Maar het zou geen teaser zijn, mocht het algemene design onthuld worden. We gokken, gezien het belang van de koetswerkvorm tegenwoordig, op een vierdeurs coupé eerder dan op een conventionele berline, maar zekerheid is er volgende week. Dan toont het Italiaanse stijlhuis onder Volkswagen-bewind ons alles.