Zoals verwacht: 100 stuks van Maserati Quattroporte Ermenegildo Zegna

Door: BV

Vorig jaar was het nog een studiemodel, maar op het Autosalon van Genève krijgen we de definitieve productieversie van de Maserati Quattroporte Ermenegildo Zegna te zien.



Nagenoeg identiek aan de concept



Het modemerk heeft zich over de aankleding van de nieuwe Maserati Quattroporte gebogen, maar dat wisten we eigenlijk al. Op wat erg kleine details na is de uitvoering identiek aan die van de showwagen van vorig jaar. Er is gekozen voor fijn leder, zacht geborsteld aluminium, ongelakt hout en een specifieke hemelbekleding.



100 stuks



De Ermenegildo Zegna editie zal op exact 100 stuks het levenslicht zien, zoals vorig jaar al werd gesuggereerd. Maserati viert dit jaar immers z’n eeuwfeest wat betekent dat het Italiaanse merk het bruggetje kan maken - er is er één voor elk jaar dat het merk bestaat.