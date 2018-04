Opel perst 150pk in Adam S, staat in Genève

Door: BV

Je ziet het aan de grote 18-duimers (met 225/35-rubber), de grotere OPC-remmen, de gespierde koetswerkkit, de logo’s en de interieuraankleding met andere teller, sierlijsten en een dakhemel die verwijst naar een zwart-wit-geblokte vlag: deze nieuwe Opel Adam S heeft wat in z’n mars. De talrijke rode accenten leverden de inspiratie op voor de benaming: Red ‘n Roll.



1.4 turbo met 150pk



Opel lepelt een 1.4l turbo benzinemotor onder de kap van de kleine Adam. Goed voor 150pk en 220Nm, of zo maar eventjes 50% meer vermogen en 70% meer trekkracht dan bij de atmosferische veertienhonderd in dezelfde kas.



Om al dat geweld in toom te houden is het onderstel getrakteerd op aangepaste dempers, veren en stabilisatorstaingen, maar details geven de Duitsers niet. Met prestaties is Opel ook nog zuinig. Alleen over de topsnelheid wordt wat gezegd. Die bedraagt 220km/u.



Nog niet in productie



We verwachten niet dat er nog meer verschuift dan een komma links of een accent rechts, maar het gaat hier nog niet om een productieversie. Opel zegt er zelf over dat het model ‘zo goed als’ productieklaar is.