46.140 nieuwe auto’s in februari

Door: BV

Afgelopen maand februari werden 46.140 nieuwe voertuigen in het Belgische verkeer geïntroduceerd. Dat cijfer is 1,6% hoger dan het aantal dat een jaar geleden werd genoteerd. Het gecumuleerde cijfer voor de eerste twee maanden samen is nagenoeg een status quo. 2014 ligt 0,38% achter op 2013.



Peugeot voerde afgelopen maand de tabel aan. Van dat merk werden 4.278 voertuigen geregistreerd. Het cijfer betekent voor het Franse merk een verbetering van ruim 700 stuks ten opzichte van dezelfde maand in 2013. VW nestelt zich op de tweede stek met 3.860 eenheden, en het voelt de hete adem van Renault in de nek (3.756). Ook Citroën en Opel hebben een top-5 notering en tikken af boven 3.000 voertuigen. Details van de ganse top 38 hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gepost.



De lichte bedrijfsvoertuigen zagen in februari hun inschrijvingen eveneens toenemen (+6,2%), net als de voertuigen van minder dan 16 ton MTM (+95,8%) en de bedrijfsvoertuigen van 16 ton en meer (+30,1%).

Tot slot zet ook het marktsegment van de motorfietsen het jaar 2014 sterk in, met een toename van de inschrijvingen met 26,8% in februari en een stijging met 19,5% voor de eerste twee maanden van het jaar samen.