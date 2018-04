Abarth 695 Biposto is overtreffende trap van klein

Door: BV

Fiat, of het door dat bedrijf gereanimeerde performance-label Abarth, krijgen maar niet genoeg van de 500. De kleine asfaltbom krijgt nu nog meer dynamiet onder de kap.



695 Biposto



Exact een halve eeuw geleden prijkte dezelfde naam al eens op een 500tje. En dat had maar twee plaatsen - anders zou het label nogal idioot gekozen zijn. En deze nieuwste creatie laat de achterbank gelukkig ook thuis. Dat zet ook wat minder gewicht op de weegschaal. Voldoende om net onder één ton te blijven. En dat ondanks de rolkooi. De koetswerkkit laat geen twijfel omtrent de ambities van de nieuwste Abarth.



De krachtigste 1.4l turbo



Net als bij de Alfa Romeo 4C Spider wordt de centrale hier gekoppeld aan een uitlaatlijn van Akrapovic. Je hebt ook nog een datamodule (handig als je effectief op circuit gaat) en instelbare dempers. Maar dat zou allemaal eerder nutteloos zijn als je er ook geen potige krachtbron aan koppelt. En dat doet Fiat (sorry - Abarth) gelukkig wel. De 1.4l turbo wordt hoger opgekitteld dan ooit tevoren. Tot 190pk. Voldoende voor een top van 230km/u en een sprinttijd van 5,9 seconden.



Om net zo enthousiast weer snelheid uit de koets te slingeren zijn uit de kluiten gewassen schijven van fabrikant Brembo gemonteerd. Je ziet ze door de standaard 18-duimers.