Na Subaru Viziv komt Viziv 2

Door: BV

We hebben al eens een Subaru Viziv studiemodel te zien gekregen. Een crossover die werd aangedreven door een dieselhybride. Op het Salon van Genève doet Subaru het nog eens over met de Viziv 2. Die heeft een 1.6l benzinemotor en een elektromotor. De batterijen kan je aan het stopcontact opladen.



Vierwielaandrijving



Viziv staat voor Vision of Innivation. Voor de tweede keer al. En die innovatie vinden we vooral ter hoogte van de aandrijflijn. De Japanners schakelen immers niet één of twee, maar drie elektromotoren in om de compact boxer-benzinemotor bij te staan. Eén exemplaar zit bij de vooras, terwijl de achteras recht heeft op twee elektrische aggregaten. Dat maakt elektronisch gestuurde vierwielaandrijving mogelijk. Hoe snel het allemaal gaat, weten we niet - Subaru geeft zelfs geen vermogen vrij.



Bouwen die handel



De Viziv 2 meet 4,44m in de lengte, is 1,92m breed en 1,53m hoog. Het lijnenspel ontspruit bij een hexagonale grille die we eerder al op enkele studiemodellen van het merk zagen. Overigens heeft Subaru best een traditie in het bouwen van gelikt ogende concepts en dat is hier niet anders, ook al is hier gekozen voor een meer conventionele vijfdeurskoets. Het bruisende karakter wordt evenwel zelden in productieversies getransplanteerd.