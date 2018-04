Infiniti Q50 Eau Rouge krijgt motor, heeft geen gebrek aan pk's

Door: BV

We hebben de Infiniti Q50 Eau Rouge eerder al gezien. En in Genève staat de potige sedan die genoemd is naar een beroemde bocht op het circuit van Spa-Francorchamps nog maar eens. Er is echter wel nieuws.

“ De Q50 Eau Rouge rept zichzelf in een rotvaart naar de honderd. Het duurt vier seconden. ”

Het Japanse premium-merk voelde zich nog niet eerder geroepen om specificaties van de motor vrij te geven. Dat heeft het pas gedaan in Zwitserland. Onder de kap zit een 3,8l V6 met twee turbo’s die beste maatjes is met een zeventrapsautomaat. Het vermogen bedraagt zo maar eventjes 568pk en 600Nm. Dat zijn zo van die cijfers waar menig Duitse performance-sedan even onpasselijk van wordt. En het betert niet als de prestaties worden geciteerd.De Q50 Eau Rouge rept zichzelf in een rotvaart naar de honderd. Het duurt vier seconden. En met het gaspedaal tegen het schutbord stopt de acceleratie pas bij 290km/u. Officieel is dit nog een studiemodel. Als serieproductie ter sprake komt maken de Japanners zich ervan af met een monkellachje. Wordt vervolgd, denken we dan.