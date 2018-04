BMW toont de X4

Door: BV

De X4 is een sportiever gelijnde afgeleide van de X3. Zoals de X6 dat is van de X5. Eigenlijk weet je nu alles wat je moet weten, maar voor de goede orde gaan we er ook nog wat dieper op in. Laat ons starten met het design. Het kenmerkende familiegezicht met de doorlopende koplampen naar de fameuze 'nieren' is een inkoppertje, maar de agressief getekende M-sport bumpers prijken ook nog steeds op de carrosserie van het model op de foto’s, maar die look vereist een extraatje. Op de flanken worden de gladde oppervlakken onderbroken door twee sierlijke vouwlijnen, subtiel aangezette heupen en natuurlijk die typische coupé-styling, met recht van achteren een bumper met racy diffuser. Die zit veel te ver van het asfalt om enig effect te hebben, maar wie maalt daar nu om?

X3-basis

Dat de X4 op het platform van de BMW X3 gestoeld is, dat wisten we al. Beide X-modellen hebben dezelfde wielbasis van 2,81 meter, maar de X4 is 14 millimeter langer. Hij ligt ook 36 millimeter lager dan de X3, wat de sportiviteit die BMW ermee ambieert kracht bijzet. Iets dat ook terugkomt in de lagere zitpositie. Zo zitten de bestuurder en de bijrijder 20 millimeter lager dan in de X3 en achterpassagiers nog eens 8 millimeter. Bovendien heeft dit een gunstig effect op het algehele zwaartepunt (wat weer ten goede komt aan de rijdynamiek).

500 tot 1.400l kofferruimte

Volgens BMW kunnen er in de X4 vijf personen prima zitten en voor extra functionaliteit is de rugleuning van de achterbank in delen neerklapbaar (40:20:40). Hierdoor kan de inhoud van de bagageruimte worden vergroot van 500 tot maximaal 1.400 liter. Met de optionele Comfort Acces kan de achterklep bovendien automatisch worden geopend met een voetbeweging onder de achterbumper.

Motoren, prestaties, verbruik

Er is keuze uit drie benzine- en even veel dieselmotoren, alle met TwinPower Turbo-techniek en, zoals gezegd, standaard voorzien van vierwielaandrijving. Bij de benzinevarianten is zelfs een 8-traps automaat standaard. Een gamma dat in eerste instantie bestaat uit de xDrive20i, de reeds welbekende 2.0 liter viercilinder-benzine met 184 pk en een koppel van 270 Nm dat beschikbaar is vanaf 1.250tr/min. Accelereren naar 100 km/h is in 8,1 seconden voltooid en als topsnelheid geeft BMW 212 km/u op. Het gemiddelde brandstofverbruik is vastgesteld op 7,2 l/100 km, bij een uitstoot van 168 g/km. Als tussenmodel is er de xDrive28i met 245 pk en 350 Nm, een 100 km/u-sprint in een vlotte 6,4 seconden en toch een gemiddeld verbruik van dat slechts 0,1 l/100 km hoger ligt dan dat van de instapper. De topversie in de benzinereeks is de xDrive35i, goed voor 306 pk en 400 Nm en een acceleratie naar honderd in slechts 5,2 seconden. Om het opgegeven verbruik van 8,3 l/100 km te kunnen halen moet je dat dan niet te vaak doen, alsook het uitproberen van de topsnelheid van 247 km/u.

Misschien nog wel indrukwekkender is het prestatieniveau van de dieselende xDrive35d, ook een zescilinder, maar dan met 313 pk en een gigantisch koppel van 630 Nm. In 5,2 seconden zit je ermee op 100 en kan je door blijven versnellen tot net geen 250 km/h. En dat bij naar eigen zeggen een gemiddeld verbruik van 6,0 l/100 km. Aan zulke hoge prestaties hangt natuurlijk ook een dito prijskaartje. Voor de minder dikke portemonnee stelt BMW de xDrive20d ter beschikking. Deze krachtbron levert 190 pk en evenveel koppel als de sterkste benzinevariant, namelijk 400 Nm. Een gecombineerd verbruik van vijf liter (fabrieksopgave) is echter de grootste troef van de '20d'. Het is ook meteen de enige viercilinder-diesel die in de X4 te vinden zal zijn en die in combinatie met zowel een handbak of een automaat is te verkrijgen. Daarboven bevindt zich namelijk nog de xDrive30d, net als de '35d' een zespitter met standaard automaat. Het maximale vermogen ligt op 258 pk en 540 Nm, wat resulteert in een acceleratie van 5,8 tellen en 234 km/u kan halen.

Deze zomer is de X4 te koop. Prijzen worden later bekend gemaakt.