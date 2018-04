Morgan Plus 4 is krachtiger en meer geheimzinnig dan ooit tevoren

Door: BV

De Morgan Plus 4 staat al sinds 1950 in de catalogus van de kleine eigenzinnige autobouwer Morgan. En de ruim 170 werknemers van het bedrijfje hebben van de vierzitter met grote stoffen afdekkap een vernieuwde variant klaar. Die is krachtiger dan voorheen.

Hout en aluminium

Je mag het met een gerust hart aan de Britten overlaten om anno 2014 een voertuig te produceren dat nog steeds beroep doet op het hout voor enkele cruciale onderdelen. En we hebben het niet over het dashboard, maar over heuse onderstelcomponenten. Het wordt daar trouwens gecombineerd met aluminium. Dat klinkt hoogtechnologisch omdat het materiaal in de autoconstructie van tegenwoordig aan belang heeft gewonnen, maar ook dat wordt al meer dan een halve eeuw gebruikt. Het is niet eens onlogisch omdat Engeland na de oorlog een groot tekort had aan conventioneel staal, maar uit de overschotten van de oorlogsindustrie (en meer bepaald de vliegtuigbouw) wel aluminium met hopen ter beschikking had. Dat is ook de reden dat de Land Rover Series I (waarvan de Defender vandaag de opvolger is) een aluminium koetswerk had. Maar we wijken af...

Nieuwe tweeliter

Morgan koopt z’n viercilinder lijnmotoren bij Ford. Ze hebben een slagvolume van 2 liter en doen het zonder hulp van een turbo. Lekker eerlijk en atmosferisch dus, maar ze zijn natuurlijk niet waanzinnig krachtig. Tot op heden wordt de Plus 4 geleverd met 145 paarden achter het gaspedaal. Sneller dan 189km/u gaat die niet, maar dat heeft meer met stroomlijn en versnellingsbakverhoudingen dan met gewicht te maken. Je merkt aan de sprinttijd, want die bedraagt slechts 7,5 tellen. Voldoende voor een onversneden sportwagengevoel.

Mysterie

Voortaan krijgt de Morgan Plus 4 een opgefriste tweeliter onder de kap. Die is nog steesd van dezelfde constructeur afkomstig maar levert nu 160pk. Dat de Plus 4 er een hogere topsnelheid mee krijgt en sneller naar de 100 gaat, lijkt duidelijk. En met wat meer efficiëntie gaat het brandstofverbruik wellicht ook wat naar beneden. Maar hoe het exact zit, is een groot mysterie. Morgen geeft er namelijks niets over vrij. Het wil wel kwijt dat de ingreep ook aan de binnenzijde z’n sporen nalaat. Daar vind je vanaf heden een nieuwe boordplank met opgewaardeerde instrumenten.