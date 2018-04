Biofore Concept houdt van hout

Door: BV

Deze Biofore Concept Car, uiteraard te zien op het Autosalon van Genève, is een creatie van UPM. Dat is een bedrijf uit Helsinki dat zich specialiseert in milieuvriendelijke composietmaterialen. Producten die duurzaam zijn, maar niettemin erg milieuvriendelijk en compleet recycleerbaar zijn. Het bedrijf maakt reeds producten voor onder meer de meubelindustrie en lijkt nu z’n klantenbasis te willen uitbreiden.

Formi en Grada

De Finnen hebben twee productlijnen waarvan ze beweren dat ze de ecologische impact kunnen reduceren indien ze zouden toegepast worden in de autoproductie. Het eerste is Grada - hout dat onder druk en temperatuur gevormd wordt. Het is hier onder meer gebruikt voor de vloer en middentunnel. Het ziet er uit als hout.

Formi is een biocomposiet dat wordt vormgegeven op een manier die vergelijkbaar is met plastic, in spuitvormen en kan gewoon gelakt worden. Het is niet giftig en geurloos. Het is hier onder meer ingezet voor de dashboarpanelen, de deuraankleding en de zijschorten.



Diesel

De vormgeving van de compacte auto is van de hand van studenten van de Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. Zij hebben de auto ook gebouwd. Onder de kap zit een kleine 1.2l dieselmotor (de origine wordt niet gestipuleerd). Die rijdt overigens op biodiesel die eveneens hout gebruikt als basisproduct.