Dunlop maakt banden slimmer met microchip

Door: BV

Dunlop presenteert op het Autosalon van Genève een conceptband met ingebouwde microchip. Die verzamelt informatie over onder meer de druk, belasting, slijtage en temperatuur en bevat ook het serienummer en model van de band.

De informatie die de chip, die overigens geen externe batterij nodig heeft om te kunnen functioneren, kan doorgestuurd worden naar de computer in de auto. Die kan die informatie dan gebruiken om de prestaties te optimaliseren. Dan hebben we onder meer over de bandendrukcontrole zoals we die vandaag kennen, maar deze nieuwe installatie gaat verder.

Door de gegevens van de bandenchips te integreren in de software voor voertuigbeheersing (stabiliteitscontrole en ABS, maar ook onder- en overstuurcorrectie, noodremhulp...) kan de werking van die systemen verder worden geoptimaliseerd en de veiligheid worden verbeterd.

Goodyear Dunlop ontwikkelt het systeem verder en polst inmiddels of er interesse is van autofabrikanten. Over een marktintroductie is nog niets geweten.