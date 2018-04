Fiat 500 Vintage 1957 is heel retro

Door: BV

In 1957 presenteerde Dante Giacosa de door hem ontworpen 500 in Turijn. Zelfs voor zijn tijd was dat een ultracompacte stadsrakker met een origineel uiterlijk. Het groeide uit tot een icoon. Vijftig jaar later probeerde Fiat het nog eens opnieuw met de huidige 500 en ook die mag je inmiddels stilaan weer ‘iconisch’ gaan noemen. Het modelletje is niet technisch vooruitstrevend en beschikt evenmin over spraakmakende rijeigenschappen, maar houdt toch het hele merk overeind.

Retro binnen retro

Retro bestaat natuurlijk in verschillende gradaties. Op het Autosalon van Genève gaan de Italianen nog wat verder dan gewoonlijk. Daar wordt deze ‘Vintage 1957’ getoond - als studiemodel maar later dit jaar gaat hij in de verkoop. Zeker in de VS, wellicht ook in Europa maar dat laatste is niet bevestigd.

Fiat wil er nog meer mee aanknopen bij het origineel over bovenstaand jaartal. Met een koetswerk in blauw ‘Volare’ en een wit dak bijvoorbeeld. En met erg klassiek ogende lichtmetalen velgen. Aan de binnenzijde wordt gebruik gemaakt van leder in twee tinten en van een boordplank in hout. Niet meteen iets waarvan wij ons herinneren dat het op het origineel zat - maar het wekt wel wat sfeer op.