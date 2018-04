Audi RS5 DTM verdedigt de titel

Door: BV

Dat het hard tegen onzacht gaat in de Duitse toerwagencompetitie, is een meevaller. Daar dient de DTM immers voor. Op 5 mei is de aftrap van het nieuwe seizoen op de Hockenheim-ring. En de messen worden nu al geslepen.

1 op 2

De afgelopen tien jaar wist Audi de titel vijf keer naar zich toe te harken. Dat is een indrukwekkend resultaat van 1 op 2. Ook in 2013 was het zo ver, want toen stond Mike Rockenfeller na een gans seizoen racen helemaal bovenaan. Met een Audi RS5. Die is nu verbeterd, met een hertekende aerodynamica en aanpassingen aan de voor- en achterwielophanging. Je ziet er de productieversie van de RS5 in, maar de twee hebben natuurlijk niets met elkaar gemeen.

Audi is natuurlijk niet de enige speler die uitpakt met wat nieuws. BMW lost de M3 DTM dit jaar immers af met de nieuwe M4 DTM.