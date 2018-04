Nurburgring verkocht aan Duitse auto-onderdelenfabrikant

Door: BV

De Duitse fabrikant van auto-onderdelen mag zich de nieuwe eigenaar van de Nürburgring noemen. Eerder deze week meldde persagentschap Reuters dat de Amerikaanse investeringsgroep HIG Capital tussen 60 en 70 miljoen euro veil had voor het Nürburgring-complex. Vandaag is echter gebleken dat Capricorn, een bedrijf met zo'n 350 werknemers en een testfaciliteit aan het circuit waar zo'n 100 personen hun dagelijks brood verdienen, de biedingsoorlog heeft gewonnen. Het legt ruim 100 miljoen euro neer. Het complex omvat onder meer het 5,1km lange Formule 1-circuit, de legendarische bijna 21km lange Nordschleife en de installaties die op de terreinen van het circuit staan. Daarbij horen een bioscoop, een training- en congrescentrum, een kartbaan en een pretpark. Het zijn overigens de investeringen in die laatste attracties die het circuit de das om deden. Het voorgeschotelde bedrag ligt een pak lager dan de € 125 miljoen die er oorspronkelijk voor gevraagd werd.

Het nieuws betekent ook meteen dat F1-guru Bernie Ecclestone achter het net vist. De Britse zakenman had z’n interesse voor het circuit geuit. Of recente problemen met het Duitse gerecht mee wogen in de beslissing, is onduidelijk.