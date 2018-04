World Car of the Year: dit zijn de finalisten

Door: BV

De Peugeot 308 mag zich in Europa de Auto van het Jaar 2014 noemen. Dat werd aan de vooravond van het Autosalon van Genève bekendgemaakt. Maar er is ook nog een verkiezing voor de Auto van het Jaar waar de stemmen niet louter in Europa, maar wereldwijd voor werden geronseld. Van deze World Car of the Year zijn nu de finalisten bekend gemaakt. Wie met de prijzen gaat lopen weten op 17 april. Dan worden de winnaars bekend gemaakt op het Autosalon van New York.



De hoofdvogel



De prijs waar het allemaal om te doen is, is natuurlijk World Car of the Year. Dat is de hoofdvogel. En het zal gaan tussen de Audi A3, de BMW 4-Reeks en de Mazda 3.



World Luxury Car of the Year



Ongetwijfeld één van de prettigste categoriën om te beoordelen. De winnaar zal komen uit het lijstje dat de Bentley Flying Spur, Mercedes S-Klasse en Range Rover Sport omvat.



World Performance Car of the Year



De Chevrolet Corvette Stingray trekt er van leer tegen de Ferrari 458 Speciale en de nieuwe Porsche 911 GT3.



World Green Car



In de categorie van de voertuigen met alternatieve aandrijving wordt het in elk geval een Duitsers die de titel pikt. Maar of het de Audi A3 Sportback g-tron, de BMW i3 of de VW XL1 wordt is nog niet duidelijk.



Word Car Design of the Year



Tenslotte is er ook nog een designprijs. Daarin vinden we onder meer de Mercedes C-Klasse onder de kanshebbers. Maar er zijn ook nog twee andere modellen die reeds in alternatieve categoriën naar voren geschoven worden: de BMW i3 en de Mazda 3.