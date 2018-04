BMW M4 rijdt voor tijdens MotoGP

Door: BV

Al in 1999 leverde BMW voor het eerst de officiële safety car voor de koningsklasse in de tweewielersport. Dat heette toen nog GP 500, maar luistert nu naar de naam MotoGP. De drie kleuren op de auto die het Beierse merk voorop laat rijden zijn evenwel nog nooit aangepast. Ook de BMW M4 Coupé, die tijdens het komende seizoen in actie komt ter vervanging van de M6 Coupé, is ermee uitgedost.



Opvallen is de boodschap



Een auto valt natuurlijk al op tussen tweewielers, maar om het zekere voor het onzekere te nemen monteerde BMW ook een stel waarschuwingslampen bovenop het model. En omdat de MotoGP natuurlijk veel bekeken wordt op televisie, kan het nooit kwaad om ook enkele extraatjes in de verf te zetten. denken we maar aan de koolstofvezel accenten uit het M Performance-programma van het Beierse merk bijvoorbeeld.



Voldoende snel



Onder de kap moest er dan weer niets aangepast worden. de 430pk sterke drieliter zes-in-lijn centrale met twee turbo’s stuwt de centrale naar de 100 in 4,3 seconden. Natuurlijk hou je daar geen racemotor mee bij, maar daarvoor zijn er regels.