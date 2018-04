Toyota valt voor Mazda’s Skyactiv-technologie

Door: BV

Er is al een samenwerking tussen autogigant Toyota en het - zeker in verhouding - eerder kleine Mazda. We mogen ons in de toekomst immers verwachten aan hybride modellen van die tweede fabrikant met ingewanden die van Toyota afkomstig zijn. Het gaat dan specifiek over de batterij, elektrische aandrijfeenheid en sturing.

Voor wat hoort wat

Toyota zal niet armer worden van de verkoop van Prius-componenten aan Mazda, maar de er wordt ook tegengefactureerd. Toyota ziet immers wel wat in de SkyActiv-technologie van het bedrijf. Die omvat heel wat, maar de reus heeft z’n oog vooral laten vallen op de benzinemotoren van Mazda. Die werken met een veel hogere compressieverhouding dan andere benzines. Het bedrijf volgt daarmee een alternatieve koers en laat de erg kleine motortjes met turbo voorlopig links liggen.

De voordelen zijn legio: de centrales hebben minder componenten (die kunnen dus ook niet stuk), zijn zuinig en - vooral - hebben weinig of geen nood aan nabehandeling (zoals catalysatoren) om aan de toekomstige uitstootnormen te kunnen voldoen. Dat betekent dat de technologiekost ervan laag is.

Volgende Yaris?

Mazda heeft in elk geval een 1,5l benzinemotor volgens SkyActiv-recept in de pijplijn zitten. Die motor komt immers in de productieversie van de Hazumi Concept Car die momenteel op het Autosalon van Genève te zien is. Dat is een voorbode voor een nieuwe Mazda 2. Diezelfde centrale, die in Mazda’s motorenfabriek in Mexico van de band zal lopen, zal z’n weg ook vinden naar de volgende generatie Yaris.