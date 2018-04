Flowtie houdt Chevrolet Camaro Z/28 koel

Door: BV

De Chevrolet Camaro Z/28 heeft een groot hart. Zeven liter groot, om exact te zijn. Het levert 500pk en 637Nm en heeft niet eens zo veel gewicht mee te sleuren als een exemplaar met wat we zullen omschrijven als ‘een meer toegankelijke motor’.

Alle beetjes helpen

De aerodynamica is aangepast met onder meer een voorsplitter en een diffuser. Aanpassingen die de koets tegen het asfalt gedrukt houden. De luchthapper op de motorkap dient dan weer om alles koel te houden, maar daar is schijnbaar nog ruimte voor verbetering. De atmosferische achtpitter krijgt het op circuit naar verluidt behoorlijk warm. Chevrolet’s ingenieurs zijn daarom op zoek naar oplossingen en ze hebben er één gevonden...

Een nieuwe vlinderdas

Het strikjesvormige Chevrolet-logo op de neus wordt in de VS liefkozend bowtie - vlinderdas - genoemd. In normale omstandigheden is het opgevuld, maar de bollebozen die aan de Camaro aan het werk zijn, hebben nu een hol exemplaar gemonteerd. Omdat de lucht er gewoon door blaast, heet dat nu al een ‘flowtie’. En of dat wat uitmaakt? Wel, dat beetje oppervlak voert elke minuut 3 kubieke meter extra koellucht aan. Volgens het bedrijf loopt een Camaro die op circuit de zweep gekregen heeft mét flowtie bijna 2 graden (celcius) koeler dan een exemplaar met een normaal strikje. Of hoe alle beetjes helpen...