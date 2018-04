Verbeterde Audi R18 e-tron quattro moet Porsche op afstand houden

Door: BV

De inzet is, natuurlijk, de koppositie aan het eind van 24 uren rondjes draaien op het circuit Le Sarthe bij Le Mans. Audi heeft die al 12 keer in handen gehad, en deed het ook in 2013. Maar omdat het bedrijf met de vier ringen stilaan het record van Porsche in zicht krijgt, moeit die laatste zich ook weer in de LMP1-klasse. Deze verbeterde R18 e-tron quattro moet de Porsche, die het zal doen met een V4-benzinemotor en hybridetechnologie, op afstand houden.



Finesses



De verbeteringen zitten in de finesses. Audi wil niet kwijt wat het aan de thermische centrale van verbeteringen doorvoert. En die zullen er zeker zijn. Waar het bedrijf vooral het verschil mee wil maken is met een nieuwe integraalaandrijving. Voorheen functioneerde die - ook omwille van beperkingen in de regelgeving - uitsluitend boven 120km/u. Dat kan nu ook bij lagere snelheden. Bovendien stuurt de R18 het vermogen minutieus naar elk wiel. Efficiëntie is belangrijker dan ooit tijdens de etmaalrace en er mag dan ook niets verloren gaan.



De voorwielen worden gedirigeerd door een elektromotor die bij vertragingen ook als generator fungeert. Die eenheid is helemaal nieuw. En Audi verklapt tenslotte ook nog dat het een vliegwiel gebruik om de energie die bij het vertragen wordt gegeneerd in op te slagen tot er weer versneld dient te worden. Ook daarin werd extra capaciteit gevonden, terwijl het toch lichter werd.