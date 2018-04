Prototype Ford GT40 zoekt nieuwe eigenaar

Door: BV

Deze Ford GT40 is de op één na oudste GT40 die bestaat. Het is nog een prototype, met chassisnummer GT/104, maar het model kwam niettemin al in 1964 in actie. Eerst op de Nürburgring, dan op de 24 uren van Le Mans.



Alle begin is moeilijk



In 1964 en 1965 wist de Ford GT40 niet eens te finishen, om dan vervolgens in ’66 alle podiumplaatsen voor zich op te eisen.



Dit specifieke exemplaar werd samen met wijlen Carroll Shelby gebouwd. Na een brandje werd de bolide voorzien van een 4,7l V8 die door Shelby werd overgelepeld uit een Cobra. In die gedaante was het de eerste GT40 ooit die een podiumplaats wist te veroveren. Achter z’n stuurwiel namen heel wat illustere namen plaats. Phil Hill, Jo Schlesser en Bruce McLaren bijvoorbeeld.



Waarom we het nu over deze erg vroege GT40 hebben? Wel, het exemplaar wordt verkocht. Half april gaat hij bij Mecum Auctions in Houston Texas onder de hamer. En het zou niemand verbazen als een meer dan 1 miljoen Amerikaanse dollars voor op tafel worden gelegd.