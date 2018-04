Nieuwe Saipa 232 gebaseerd op Ford uit 1986

Door: BV

Het gaat weer wat beter met Iran. Na een machtswissel vorig jaar zijn de internationale handelsembargo’s versoepeld en draait onder meer de autoproductie weer op volle toeren. Het Iranese automerk Saipa is zelfs zo ver dat het een nieuwe sedan voorstelt. Dat is deze 232. Het uiterlijk is niet meteen naar de smaak van de Europese consument - maar zo’n druk gelijnde vierdeurs doet het er naar verluidt erg goed.



Koreaanse benzinemotor, onderstel uit de eighties



De 232 heeft een handbediende vijfbak en wordt van A naar B gezeuld door een 1.5l benzinemotor die 80pk op de voorwielen los laat.



Het onderstel is niet meteen state of the art. Het deed in mild geëvolueerde versies dienst voor de kleinste modellen van Kia en Mazda, maar werd oorpronkelijk gecrëeerd voor de Ford Festiva die halverwege de tachtiger jaren werd geïntroduceerd. Voor wie zich niet meer kan herinneren hoe die eruit zag, hebben we een plaatje op onze Facebook-pagina gedropt.