Jaguar XK66 eert 66 jaar XK120

Door: BV

Deze zomer houdt Jaguar de productie van de XK (voorgesteld in 2005) voor bekeken. En voor het zover is, mogen we ons nog aan enkele ‘final editions’ verwachten. Deze XK66 bijt de spits af.

Eerbetoon aan XK120

De XK66, wordt gebouwd in een gelimiteerde oplage van - jawel - 66 stuks. En dat is zo omdat de XK120, die door de constructeur graag bekeken wordt als de voorloper voor deze XK, 66 jaar geleden werd voorgesteld op de London Motor Show. Een foto ervan vind je op onze Facebook-pagina. Je moet er wel voor naar Duitsland, want alleen daar zijn ze te koop.

Behalve de nodige, niet altijd even subtiele badges, doet deze XK66 het altijd met de 380pk sterke 5.0l V8, twee specifieke kleuren en houtinleg in walnoot en 20-duimers. Wil je de Coupé, dan neem je € 99.380 mee. Voor de Cabrio vraagt Jaguar € 107.580.