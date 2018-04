Extra shift moet vraag Peugeot 308 bijbenen

Door: BV

Het gaat goed met de nieuwe Peugeot 308. De nieuwe, lichtere incarnatie van de Franse middenklasser is door de gespecialiseerde pers enthousiast onthaald en mocht eerder deze maand ook al de prijs voor de Europese Auto van het Jaar in ontvangst nemen. Dat ook het publiek de auto smaakt, blijkt uit de inmiddels langer wordende wachttijden bij een bestelling.



Extra ploeg



Peugeot wil het geduld van z’n klanten liefst niet al te veel op de ploeg stellen en introduceert in de productiefaciliteit in het Franse Sochaux een nachtshift. Die moet resulteren in een totaal van 1.563 geproduceerde exemplaren per dag. 180 Meer dan nu het geval is. Door de beslissing worden ruwweg 450 voltijdse arbeidsplaatsen gecreëerd. Het was van 2011 geleden dat de fabriek nog eens arbeiders moest aanwerven.