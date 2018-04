De gekste accessoires voor nieuwe Mini Hatch

Door: BV

De lancering van de nieuwe Mini is volop aan de gang. En dan is het best handig om daar nog even wat extra aandacht op te vestigen. Door een hele hoop fabrieksaccessoires te lanceren bijvoorbeeld. Mini heeft de lat duidelijk hoger gelegd voor de nieuwe generatie. Ze zijn overigens niet allemaal even subtiel.

Stickers, véél stickers

De accessoirelijnen gaan ditmaal verder dan alleen het interieur of exterieur. Voortaan is het ook mogelijk om binnen- en buitenzijde volgens dezelfde stijl aan te kleden. Met vloermatten, dak-, flank- en spiegelstickers, zonneblinden, zelfs met sleutelhangers. Je ontdekt ook enkele nieuwe velgen met een diameter van 17 of 18 duim. Je ontdekt ze allemaal in de fotospecial.