Eerste nieuwe BMW Brand Store opent in Brussel

Door: BV

De tijd dat je voor een auto te rade ging bij een garagehouder die je met oliesmeren op het gezicht en besmeurde vodden in de achterzak, wegwijs maakte in de brochure van de autoconstructeur, ligt al lang achter ons. Tegenwoordig vinden automerken garages maar ‘vies’. Bij voorkeur geven ze je de indruk dat je een klinisch product gaat kopen, met piekfijn uitziende verkopers in een omgeving die je helemaal onderdompelt in de sfeer van het merk. Tegenwoordig koop je immers geen auto meer, maar ook een imago, een levensstijl. Tenminste, zo werkt de marketing. De hipste merken nemen daarom hun toevlucht tot ‘stores’. In 2007 begon BMW ermee, en de eerste was in Brussel.



Nieuwe stijl



De stijl van BMW is inmiddels geëvolueerd en dus moeten alle bestaande ‘brand stores’ vertimmerd worden. Het exemplaar in Brussel mag weerom de spits afbijten. De bezoekers kunnen er ‘in alle rust het universum van het merk BMW ontdekken via thematische ruimtes’. Er zijn zalen voor de jongste modellen van het merk, de M-producten, submerk ‘i’ en de motorfietsen.