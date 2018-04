Door: BV

Opel is in z’n nopjes met de Mokka. De compacte SUV ging al meer dan 200.000 keer over de toonbank. Het zwaartepunt van de verkoop ligt weinig verrassend in Duitsland. 23% van de verkochte compacte SUV draagt er het logo met de Blitz.

Ook Scandinavië valt als een blok voor de Opel Mokka. In Finland haalt het model een marktaandeel van 25%, terwijl het in Noorwegen 1 op 5 voertuigen in z’n segment vertegenwoordigt.