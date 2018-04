Alfa Romeo terug naar VS

Door: AUTO55

Nadat de speelfilm "The Graduate" in 1967 voor het eerst in de zalen liep, betekende dat voor Alfa Romeo een heropleving in het land van de cowboy. In de prent steelt behalve Dustin Hoffman namelijk ook een knalrode Duetto Spider de show. Niet dat de verkoop van het merk daarna hoge toppen scheerde - ook al bleef de Duetto tot 1994 in productie - maar de Italianen werden wel plots als interessant beschouwd. Ze waren toen al jaren actief in de racerij.

New York

En nu zijn de Amerikanen opnieuw klaar voor Alfa Romeo. De lichte en razendsnelle 4C zal namelijk ook over de plas worden verkocht, wat ginds een herintroductie van de Turijnse autoconstructeur betekent. Wanneer Alfa de orderboeken opent, werd nog niet bekend gemaakt, maar de maand juni komt meermaals ter sprake. Alfa heeft een stand op de New York International Auto Show, dat op 18 april van start gaat.