Camaro Z/28 rijdt voor tijdens Indy 500

Door: BV

Deze Chevrolet Camaro Z/28 volgt de Corvette Stingray op als officiële pace car van de Indianapolis 500. Die race zal op 25 mei aanstaande worden verreden. Het is de achtste keer dat een Camaro het voortouw mag nemen tijdens het grootschalige evenement. De laatste keer was in 1993, de eerste in 1967.

Schotse Italiaan

De Camaro Z/28 is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Aangevuurd door een 7-liter V8 wordt er 512pk en 652Nm ontwikkeld, wat hem dus bijna twee keer zo krachtig maakt als het model destijds. De piloot van dienst heet Dario Franchitti, een Schot van Italiaanse afkomst die de ovale baan van de Indy 500 op zijn duimpje kent. Niet minder dan drie keer wist de man de roemruchte ‘500’ op zijn naam te krijgen. Saillant detail: Franchitti behaalde al zijn Indy-zege’s met een Dallara Honda, terwijl de piloten van een Dallara met een Chevrolet-motor telkens het onderspit moesten delven. Pas in 2013 bleek die combinatie succesvol.