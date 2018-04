Peugeot Onyx Sofa kost € 135.000

Door: BV

De Peugeot Onyx was een opmerkelijke concept car. Hij was in januari nog te zien op het Autosalon van Brussel. En alweer zag hij er anders uit, omdat het koper waaruit grote delen van het koetswerk waren vervaardigd, verweerde. Dat erg natuurlijke effect in combinatie met hoogtechnologische materialen, inspireerde ook designer Pierre Gimbergues.



Koolstofvezel en eeuwenoude lavasteen

Het basismateriaal voor deze sculptuur is afkomstig uit het Franse Volvic. Die gemeente ligt in oud vulkanisch gebied. De lavarotsen zorgen voor het basismateriaal, maar dat wordt aangevuld door koolstofvezel. Het weefsel daarvan is bewerkt om bijzonder diep te glanzen, maar de manier waarop dat is gebeurd wordt niet vrijgegeven. Het zorgt er wel voor dat talloze details, zoals subtiele plooilijnen, onder invloed van licht tevoorschijn komen.

2 maanden noeste arbeid

Eén enkel exemplaar produceren duurt zo maar eventjes twee maanden. De prijs is overigens navenant. Wie er één wil is een exclusieve zetel rijker maar € 135.000 armer. Op 13 april wordt het kunstobject voor het eerst tentoongesteld in het kader van de Design Week in Milaan.