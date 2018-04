David Brown Automotive bouwt moderne Aston DB5

Door: BV

Met David Brown Automotive (DBA) is Engeland weer een autobouwer rijker. En dit nieuwe bedrijfje houdt het kennelijk graag dichtbij huis. De Speedback GT, DBA’s eerste creatie, steekt namelijk niet onder stoelen of banken geïnspireerd te zijn op de legendarische Aston Martin DB5. Indien het tot een kleine serie komt, zal elke carrosserie met de hand worden geklopt, en ook bij het vervaardigen van het interieur zal vakmanschap centraal staan.



Ook voor de binnenruimte wordt getapt uit de jaren vijftig. Maar het hout, leder en aluminium zullen de kenners niet op het verkeerde been zetten. Die herkennen in het dashboard wellicht de Jaguar XK. Logisch, want DBA gebruikt de XKR als donor. En dat is inclusief diens aandrijflijn, een 5.0 liter V8 compressor met 510 pk en 625 Nm. Zijn naam doet deze retro-coupé dus absoluut aan. In 4,6 seconden zou de Speedback naar 100 km/h kunnen snellen en ophouden met accelereren doet hij pas bij 250 km/h. Wat dat kost? Meer dan € 200.000 naar het schijnt. Veel geld, maar nog altijd goedkoper dan een authentieke Aston Martin DB5.